Число погибших от взрыва газа в Ногинске увеличилось до семи

Количество граждан, ставших жертвами взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, возросло до семи, уведомляет ТАСС.

Ранее под завалами нашли двоих детей. Еще одна жертва ЧП - главный водолаз Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев.

Пострадали 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних; в больницы госпитализировали шестерых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, взрыв газа в девятиэтажке в Ногинске произошел рано утром 8 сентября. Дом значительно пострадал, обрушилась часть внешней стены и перекрытий, обнажив помещения на этажах со второго по пятый включительно.