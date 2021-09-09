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Петербургские чиновники недовольны качеством уборки дорог в Калининском районе

фото ЗакС политика Петербургские чиновники недовольны качеством уборки дорог в Калининском районе

Подведомственное профильному комитету ГКУ "Центр комплексного благоустройства" проанализировало качество уборки дорог в Петербурге по итогам проверок, проводившихся на минувшей неделе. Всего таких рейдов специалисты совершили 133, осмотрев состояние 3,2 тысячи участков дорог. Своеобразный рейтинг, получившийся по итогам, получил на руки профильный вице-губернатор Николай Бондаренко.

Согласно отчету, лучше всего обстоят дела с чистотой улиц в Петроградском, Курортном и Петродворцовом районах. Напротив, разочаровывает дорожников уже не в первый раз Калининский район, где почти треть работ по уборке оказалась проведена некачественно или недобросовестно. Определенные нарекания также имеются к ситуации в Василеостровском и Адмиралтейском районах.

Наконец, сотрудники ГКУ отметили, что в районе Купчино стали тщательнее подметать улицы.


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