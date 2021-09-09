Лукашенко прилетел в Москву для очередной встречи с Путиным

Президентский борт Александра Лукашенко приземлился в Москве, оповещает его пресс-служба "Пул первого" в Telegram.

Сегодня, 9 сентября, в российской столице должна пройти очередная встреча Лукашенко и Владимира Путина: последний раз лидеры встречались в Сочи три месяца назад.

Основные темы для президентской дискуссии ранее обозначил сам белорусский глава: это ситуация в Евразийском экономическом союзе, положение дел в Афганистане и влияние этих событий на Центральную Азию и Россию.

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко сообщил, что на предстоящей встрече российского и белорусского президентов в Москве завершится процесс углубления интеграции двух государств.