В Смольном оповестили о перекрытиях дорог по случаю мероприятий в честь 800-летия Александра Невского

Смольный проинформировал жителей Петербурга о готовящихся дорожных перекрытиях, которые будут введены в городе в связи с празднованием 800-летия князя Александра Невского.

Так, 11 сентября начиная с 20:00 и до 22:00 12 сентября закроется движение по боковому проезду на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

Кроме того, 12 сентября - в день, когда в городе пройдёт крестный ход, - с 03:00 до 14:00 прекратится движение автотранспорта от Невского проспекта, 175, до площади Александра Невского.

Схема перекрытий уточняется Смольным.

Ранее в петербургской администрации известили, что торжества по случаю 800-летия Александра Невского начнутся 10 сентября. Главные события пройдут 12 числа в Александро-Невской лавре. В Свято-Троицком соборе состоится божественная литургия, после неё - крестный ход.