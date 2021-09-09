В Петербурге задержали участкового по делу о незаконном присвоении квартиры

Сотрудники петербургского главка МВД в рамках дела о мошенничестве задержали своего коллегу-участкового, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент имел место еще 7 сентября. В руках силовиков оказался старший участковый уполномоченный 26 отдела полиции.

"Установлено, что указанный сотрудник в период с марта по ноябрь 2018 года совершил действия по незаконному отчуждению квартиры умершего гражданина, не оставившего наследников", - говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейский вместе со своим родственником входили в преступную группу, которая, завладев недвижимостью покойного, продала ее не менее чем за 3,35 млн рублей.

Со ссылкой на источники в силовых структурах ТАСС пишет, что участкового вместе с братом по решению суда взяли под стражу, а двое других фигурантов дела получили меру пресечения в виде запрета определенных действий.