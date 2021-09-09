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После общественного резонанса Дворец детского творчества в Пензе принял в дар ремонт от фонда-иноагента

фото ЗакС политика После общественного резонанса Дворец детского творчества в Пензе принял в дар ремонт от фонда-иноагента

Конфликтная ситуация вокруг пензенского Дома детского творчества, отказавшегося принимать работы, которые выполнил фонд "Гражданский союз"*, после интереса к ней федеральных СМИ разрешилась: руководство учреждения приняло подаренный ему ремонт. Соответствующий договор подписала глава ДДТ Лариса Преснякова, о чем пишет издание "7х7".

"Она сослалась на особый статус нашей организации и на то, что детское учреждение может столкнуться с серьезными неприятностями после получения подарка от нас. Я говорил, что это бред, и что десятки других муниципальных учреждений получают от нас пожертвования без каких-либо негативных последствий", - рассказал о подоплеке конфликта руководитель "Гражданского союза"* Олег Шарипков.

Он уверен, что ситуация сдвинулась с места только благодаря огласке и большому количеству комментариев и репостов в соцсетях.

Напомним, активисты фонда собрали миллион рублей на восстановление зимнего сада, творческой мастерской и зооуголка. Ремонт закончили еще зимой, но приемка их затягивалась якобы из-за некорректно составленной документации.

*Минюст внес фонд "Гражданский союз" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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