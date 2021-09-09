Петербург и Дубай свяжет прямое пассажирское авиасообщение

Компания Emirates через свою пресс-службу объявила о начале прямых рейсов между Дубаем и Петербургом. С 8 октября авиасообщение будет осуществляться четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), а начиная с 21 октября оно станет ежедневным.

Отметим, что с наступлением осени авиабилеты в столицу ОАЭ для россиян заметно подешевели: через интернет стало возможным заказать билет из Москвы в Дубай и обратно от 21 тысячи рублей.

Россия открыла авиасообщение с Эмиратами в сентябре прошлого года, после периода локдауна и наиболее строгих коронавирусных ограничений. На сегодняшний день для въезда россиян в Дубай достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.