В Смольном раздумывают над включением отопления уже в грядущий понедельник

В ходе прошедшего в Смольном совещания чиновники озвучивали предполагаемые даты запуска отопления в Петербурге: в случае, если погода не внесёт коррективы, то к периодическому протапливанию в городе приступят уже в понедельник, 13 сентября, делится "Фонтанка".

Сведениями о старте отопительного сезона с изданием поделились источники, близкие к энергетической сфере городского правительства. При этом они уточнили, что если погода будет благоволить Северной столице, сроки сдвинутся.

Следует добавить, что первыми начнут протапливать объекты социальной сферы, а дома - согласно решениям локальных управляющих компаний.

Не так давно петербургский глава Александр Беглов известил, что в нынешнем году отопление стартует по графику прошлого года: тогда батареи начали нагреваться с 17 сентября.