Комтранс хочет запретить агитацию в метро

Комитет по транспорту подготовил изменения в закон Петербурга об административных правонарушениях. Проект документа опубликован на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

Комитет предлагает изменить статью о нарушениях в метрополитене. В частности, ведомство хочет ввести пункт о запрете на проведение в подземке "культурных, спортивных, политических (включая агитационные), религиозных и иных мероприятий" без письменного разрешения от ГУП "Петербургский метрополитен". За это предлагается штрафовать на одну-три тысячи рублей.

Ранее о каких-либо мероприятиях в метро в перечне административных нарушений ничего сказано не было. Запрещалось только вести без письменного разрешения фото-, кино-, видеосъемки с использованием специальных средств, а также осуществление "коммерческой, рекламной и иной деятельности, связанной с получением дохода".

Комитет решил добавить в список административных правонарушений и провоз ручной клади сверх нормы без оплаты. За это планируют штрафовать на тысячу рублей.

Добавлен и запрет нанесения надписей и наклеек. Наравне с размещением информационных и рекламных материалов за это комитет хочет накладывать штраф "в размере от пятисот до трех тысяч рублей".

София Саттарова