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Новости 9 сентября, 20:20

За год грузооборот петербургской таможни вырос более чем вдвое

фото ЗакС политика За год грузооборот петербургской таможни вырос более чем вдвое

За первые восемь месяцев 2021 года грузооборот товаров, проходящих через объекты петербургской таможни (экспорт и импорт) вырос в 2,2 в сравнении с тем же отрезком прошлого года, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. В абсолютных цифрах он составил 15,27 млн тонн.

Экспорт, посчитанный отдельно, вырос еще существеннее - в 2,4 раза. Это стало возможным за счет роста числа продаж таких товаров, как черные металлы (56% экспорта), цинк, алюминий, трикотаж, боеприпасы и аграрная продукция.

Минеральное топливо, включая нефть, составило всего 7% от вывезенных грузов.


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