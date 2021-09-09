Число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 22 человек

Сотрудники МЧС закончили поисково-спасательные работы на территории девятиэтажки в подмосковном Ногинске, где на неделе случился взрыв газа, повлекший за собой человеческие жертвы. На месте в течение двух дней работали 467 человек, использовавших 114 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Как и сообщалось ранее, погибшими в результате инцидента признали семь человек, включая двоих найденных под завалами детей, а число пострадавших в последний момент увеличилось с 17 до 22 человек. Из семнадцати поврежденных квартир взрывной волной полностью разрушило семь .

Напомним, взрыв, прогремевший на рассвете 8 сентября, обрушил перекрытия с четвертого по первый этаж и частично повредил пятый этаж. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

фото: sledcom.ru