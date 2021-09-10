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ЗакС выделил 1,2 млн рублей на 250 подарочных наборов

фото ЗакС политика ЗакС выделил 1,2 млн рублей на 250 подарочных наборов

Законодательное собрание Петербурга 9 сентября, в день последнего заседания депутатов шестого созыва, разместило на сайте госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку 250 подарочных наборов. Всего на покупку сувенирной продукции готовы потратить 1,2 млн рублей.

Один набор оценили в 5 тысяч рублей. В него входят: ежедневник с информацией о знаках зодиака и аэропортах России и Европы, внешний аккумулятор на 2200 mAh, шариковая ручка с синими чернилами, флешка на 16 Гб, а также обложка для паспорта и документов. Весь комплект предметов выполнен в едином цветовом стиле (Рanton 2210С) и украшен гравировкой с текстом "Законодательное собрание Санкт-Петербурга" или гербом города. 

Все это будет упаковано в коробку из мелованного картона, на которой разместят изображение Мариинского дворца. Такие же рисунки будут на ежедневнике и обложке для паспорта. 

Поставщик обязуется доставить подарочные наборы в течение 15 дней с момента подписания контракта. Приём заявок продлится до 17 сентября.

Константин Леньков


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