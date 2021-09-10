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В Россию вернулся очередной беглый бизнесмен из "списка Титова"

фото ЗакС политика В Россию вернулся очередной беглый бизнесмен из "списка Титова"

Тринадцатый предприниматель из "списка Титова" возвратился домой в РФ: им стал Михаил Кубасов, который в марте 2018 года бежал в Испанию, а в декабре 2019-го перебравшийся в Латвию, говорится в сообщении аппарата бизнес-омбудсмена.

За помощью к Борису Титову Кубасов обратился в прошлом году, попросив обеспечить ему гарантии, что по возвращении он не сядет в тюрьму. "По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде", – уточнили в аппарате уполномоченного.

Кубасов является управляющим партнёром ОАО "Первая правильная арбитражная компания". Как полагают в Следственном комитете, он с подельниками обнаружил, что ООО "Свиг" имеет перед ЗАО "Дон-строй инвест" долг в размере 68 млн рублей, в связи с чем соучастники решили использовать данные средства для фальсификации долга на такую же сумму перед аффилированной с Кубасовым компанией "Нортэль".

Как итог, "Свиг" стал банкротом, а его экс-директор обратился в полицию, что лишило Кубасова возможности похитить средства. После этого в его отношении возбудили уголовное дело.

Напомним, что уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов в 2018 году предложил шестнадцати беглым предпринимателям вернуться в страну, обещая им честное судебное разбирательство. Список был представлен президенту Владимиру Путину. Первым, кто на это согласился, стал Андрей Каковкин, которого задержали и арестовали сразу по прилете. Вскоре он стал фигурантом целого "букета" экономических уголовных дел и, будучи освобожденным от преследования по одному из них, оставался под стражей по другим.


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