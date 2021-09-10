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Новости 10:58

Комтранс обещает поднять зарплату водителям "Пассажиравтотранса" до 80 тысяч рублей

фото ЗакС политика Комтранс обещает поднять зарплату водителям "Пассажиравтотранса" до 80 тысяч рублей

В петербургском комитете по транспорту обещают поднять зарплату водителям ГУП "Пассажиравтотранс" до суммы не менее 80 тысяч рублей, начиная уже с сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В нынешнем году зарплаты водителей были проиндексированы на 7%.

"Эта мера поддержки была заложена в бюджет текущего года и призвана простимулировать работу в транспортной отрасли. Индексация на 4% запланирована и в бюджете 2022 года", – уточнили в комтрансе.

Решение повысить жалованье сотрудникам ведомства было принято впервые за несколько лет: последний раз зарплаты им увеличивали только в 2014 году.

После проведённой индексации водители соцмаршрутов смогут составить конкуренцию заработкам водителей коммерческих, подчеркнули в Смольном.

Напомним, что "Пассажиравтотранс" будет обслуживать 29% городских маршрутов после проведения масштабной транспортной реформы.


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