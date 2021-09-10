"Газпром" известил о завершении строительства "Северного потока - 2"

Возведение газопровода "Северный поток - 2" подошло к концу, оповестили в пресс-службе "Газпрома". Магистраль будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.

"Северный поток - 2" пролегает по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Протяжённость труб — 1234 км. Магистраль затрагивает экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность двух ниток газопровода — 55 млрд кубометров топлива в год.

Строительство "потока" несколько затянулось после того, как США наложили санкции на компании, занимающиеся его возведением. Изначальный срок сдачи — 2019 год. В Штатах полагают, что Россия таким образом продолжает агрессивную политику в отношении Украины, лишая Киев доходов за транзит газа. Из-за введённых ограничений достраивать магистраль пришлось "Газпрому".