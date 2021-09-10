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Новости 11:56

В России выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге — свыше 1,5 тысяч

фото ЗакС политика В России выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге — свыше 1,5 тысяч

В России за последние сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

К 10 сентября за все время эпидемии нарастающим итогом выявлено 7 102 625 случаев заболевания. По официальным данным, умерли 191 165 человек, 789 летальных исходов добавили в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 1 566 человек, это почти на 200 больше, чем днем ранее. С марта 2020 года в городе выявили 588 903 случаев заболевания, умерли от коронавируса, по данным штаба, 20 936 петербуржцев.

В Москве, где наибольшее количество заболевших за время эпидемии, заразились еще 1 566 человек, в Подмосковье — 585.

 


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