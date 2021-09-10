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В Петербурге разработают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

фото ЗакС политика В Петербурге разработают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Власти Северной столицы намерены разработать систему долговременного ухода за пожилыми петербуржцами и инвалидами: к соответствующему соглашению чиновники пришли в ходе IV Форума социальных инноваций регионов, проходящего в эти дни в Москве.

В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева уточнили, что Смольный договорился о долгосрочном сотрудничестве между Ассоциацией профессиональных участников системы долговременного ухода и комитетом по соцполитике.

"Санкт-Петербург получит поддержку во внедрении и развитии этого направления социальной помощи, востребованность в которой высока", – высказался об инициативе Эргашев.

В ходе проводимой работы в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы будет открыт центр профессиональных компетенций, где обучат специалистов по оказанию гериатрической помощи.

На сегодняшний день в городе на Неве функционируют 54 государственных и негосударственных учреждения, которые оказывают различные услуги пожилым гражданам и инвалидам.

В перспективе Центр профессиональных компетенций будет готовить специалистов сферы соцобслуживания Северо-Запада.


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