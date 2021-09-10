В Ленобласти задержали предпринимателей, заподозренных в незаконной вырубке леса на 60 млн рублей

Полицейские Тихвинского района Ленинградской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в нелегальной вырубке лесных угодий, известили в пресс-службе регионального главка. Ущерб от действий "чёрных лесорубов" превысил 60 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела силовики задержали 32-летнего директора и 33-летнего мастера одного из локальных коммерческих предприятий.

Как полагают в Следственном комитете, подозреваемые действовали с декабря 2020 по март 2021 года, незаконно вырубая деревья в Новинском и Капшинском участковых лесничествах в Тихвинском районе .

На время разбирательств мужчин поместили в СИЗО.