Суд в Челябинске отправил в колонию анархистов по делу о баннере на здании ФСБ

Центральный суд Челябинска приговорил двух анархистов к реальным срокам заключения по делу о баннере на здании местного управления ФСБ, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Дмитрий Цибуковский приговорен к 2,5 годам колонии, его супруга, Анастасия Сафонова, — к двум. Их признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды.

Дело завели после акции в 2018 году: по версии следствия, тогда Цибуковский и Сафонова вывесили баннер с критикующей ФСБ фразой на заборе областного управления спецслужбы в поддержку фигурантов "пензенского дела". Полицейские сочли, что они совершили хулиганство с применением оружия: последним посчитали брошенный на слег фаер. Дело дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

Также Цибуковского и Сафонову обвиняли в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (ч.2 ст.214 УК РФ). По этой статье суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.