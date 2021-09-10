           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:52

Смольный предложил штрафовать граждан за проезд в метро полураздетыми или в зловонной одежде

фото ЗакС политика Смольный предложил штрафовать граждан за проезд в метро полураздетыми или в зловонной одежде

В комитете по транспорту Петербурга предложили внести коррективы в перечень правонарушений, за совершение которых в метро граждан следует наказывать рублём. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Смольного.

Согласно документу, гражданам, решившим проехать на метро в дурно пахнущей одежде или вовсе без неё, полагается до 500 рублей штрафа. Аналогичное требование касается и ручной клади. 

Наконец, инициативой предлагается штрафовать лиц, запускающих на территории стратегического объекта дроны-беспилотники, — до 3 тысяч рублей. Такая же санкция будет применяться к гражданам, решившим самовольно открыть двери вагона или без надобности беспокоящим машиниста.

Антикоррупционная экспертиза документа должна пройти до 22 сентября.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru