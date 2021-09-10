В Смольном приняли решение приступить к периодическому протапливанию домов с 13 сентября

Ввиду ухудшения погодных условий в Северной столице петербургские власти приняли решение начать периодическое протапливание домов с 13 сентября, извещает пресс-служба Смольного.

В первую очередь тепло будет подаваться на социальные объекты - в детсады, школы, медицинские учреждения.

"Объекты энергетики готовы к отопительному сезону. Проведены испытания систем теплоснабжения, текущие и плановые ремонты теплосетей. На особом контроле - социальные объекты. Они были полностью готовы к подаче тепла уже к 1 сентября", - поделился заметкой о ситуации губернатор Александр Беглов.

Принимать решение о подаче тепла в многоквартирные дома будут управляющие компании. Прогнозируемые сроки они должны направить в жилищные организации, обслуживающие тот или иной дом.

В Смольном добавили, что за метеоусловиями в городе на Неве старательно бдит комитет по энергетике. Постоянное отопление включат при условии, что в течение пяти дней подряд установится температура ниже +8 градусов.