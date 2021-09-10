Петербург и Белград договорились сотрудничать до 2024 года

Петербургский глава Александр Беглов и мэр сербского Белграда Зоран Радойичич подписали соглашение о сотрудничестве городов до 2024 года, оповестили в Смольном.

Документы содержат в себе меры по реализации совместных торгово-экономических, социальных и гуманитарных проектов.

Кроме того, Беглов поблагодарил мэра Белграда за солидарность в вопросе установки в сербской столице бюста князя Александра Невского.

"Этот проект - символ духовных и побратимских связей между нашими городами. Санкт-Петербург поддержит это событие культурной программой", - полагает петербургский губернатор.

Рассуждая о сербской столице, Беглов вспомнил, что местные власти, как и их коллеги из города на Неве, работают над переводом общественного транспорта на газомоторное топливо.

"Оба города уделяют большое внимание реконструкции исторического центра. Александр Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербургу особо интересен опыт Белграда в создании общественных пространств, и предложил наладить сотрудничество в этой сфере", - резюмировали итоги двусторонней дискуссии в Смольном.