Посла США в Москве вызвали в МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России.

РИА "Новости" пишет, что дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов и причины его вызова неясны. Отметим, перед этим агентство столкнулось с отказом в аккредитации на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке", в годовщину терактов 2001 года.

Журналисты РИА "Новости" получили ответ от организаторов мероприятий, указавших на огромное количество заявок и нехватку места. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал отказ травлей прессы.

Сообщается, что Салливан пробыл в МИД около 20 минут и уже покинул здание.