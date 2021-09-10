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Метро и Мосгортранс требуют от либертарианца Марьясова 2,7 млн рублей из-за протестов 23 января

фото ЗакС политика Метро и Мосгортранс требуют от либертарианца Марьясова 2,7 млн рублей из-за протестов 23 января

Мосгортранс подал иск на 1 165 852 рубля к члену Либертарианской партии Глебу Марьясову, связанный с делом о перекрытии дорог во время акции 23 января, передает "Новая газета".

За день до этого такой же иск подал московский метрополитен - на 1 541 148 рублей. Таким образом, транспортные службы столицы требуют от либертарианца более 2,7 млн рублей.

"Мосгортранс" в иске указал, что в день акции по заявке ГУ МВД Москвы предоставил 67 автобусов ЛиАЗ и из-за акции получил убытки из-за простоя и задержек в движении транспорта. Метро настаивает, что активист должен возместить деньги, потраченные на оплату труда сотрудников метро, которых вызвали из-за протестов на работу в выходной день.

Марьясов стал первым фигурантом дела о перекрытии дорог, которое возбудили после акции (ст. 267 УК РФ). Судебный процесс начался 9 сентября, и суд не установил вину либертарианца. При этом "Мосгортранс" ссылается на пленум Верховного суда, согласно которому "вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное". 

Марьясов по делу о перекрытии дорог находится под запретом определенных действий. Напомним, это дело возбудили на следующий день после акции в поддержку Алексея Навального. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.


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