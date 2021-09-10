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Новости 19:52

В Коми завели уголовное дело на мужчину, заснувшего в гробу в ритуальном салоне

фото ЗакС политика В Коми завели уголовное дело на мужчину, заснувшего в гробу в ритуальном салоне

Управление МВД по Коми возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который разбил стекло ритуального салона и уснул в гробу, сообщили представители ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 19-летнего жителя Ухты нашли в одном из ритуальных салонов города, уснувшим в гробу. Чтобы проникнуть в салон, нарушитель разбил стекла. Выяснилось, что в тот день мужчина был пьян и, по его словам, хотел спать.

Сообщается, что мужчину уже ранее привлекали к уголовной ответственности. Его взяли под подписку о невыезде.


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