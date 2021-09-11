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Новости 14:55

В Петербурге госпитализировали более 300 человек с COVID-19 за день

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали более 300 человек с COVID-19 за день

За последние сутки в стационары Петербурга госпитализировали 310 пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, следует из перечня показателей эпидемиологической ситуации, который публикует Смольный.

По данным Смольного, в стационарах на 11 сентября остаются 3 163 человек, всего подготовлены 5 163 инфекционные койки. 367 пациентов находятся в реанимации, 130 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 18 158 человек.

Всего за минувшие сутки в городе выявлено 1 629 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения значительно превышает норматив: 1,43 против единицы. Еще 39 смертей признаны связанными с инфекцией, всего от коронавируса умерли, по данным штаба, 20 975 петербуржцев.


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