Лукашенко хочет купить у России вооружения на миллиард долларов

Во время посещения военных учений белорусский президент Александр Лукашенко, легитимность переизбрания которого не признают в США и Евросоюзе, объявил о намерении обновить военно-технический арсенал. На закупку военной техники у России он готов потратить один миллиард долларов, сообщает главное государственное белорусское информагентство БелТА.

Лукашенко, рассказывая об этой инициативе, дал понять, что обсуждал детали сделки во время своей последней, уже пятой с начала года встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече они, в частности, подписывали документы, касающиеся углубления интеграции двух государств. Кроме того, Путин предоставил руководству союзной страны очередной кредит, оцениваемый в 640-650 млн долларов.