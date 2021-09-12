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Патриарх Кирилл о Петербурге: Здесь билось сердце РПЦ

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл о Петербурге: Здесь билось сердце РПЦ

Предстоятель РПЦ Кирилл, посетивший Петербург по случаю 800-летия князя Александра Невского и годовщины переноса его мощей, в публичном выступлении заострил свое внимание на роли Северной столицы в духовной жизни страны.

"Петербург имеет очень больше духовное значение для жизни нашего народа, для жизни церкви. Именно он был средоточием всей церковной жизни на протяжении более 200 лет. Здесь была столица и здесь билось сердце Русской православной церкви", - приводит его слова ТАСС.

По его наблюдениям, в петербургские храмы стали ходить люди нового поколения, что означает для Кирилла неослабевающую актуальность православия. В ходе торжественного мероприятия он наградил губернатора Александра Беглова орденом Русской Православной Церкви благоверного князя Александра Невского II степени "за внимание к помощи  Александро-Невской лавре".

Мощи князя Александра Невского переместили в Петербург в 1724 году. 12 сентября по этому поводу регулярно проводятся крестные ходы по Невскому проспекту, но оба последних раза их не получилось организовать из-за эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора.

фото: kremlin.ru


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