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Мобильный интернет 4G покрыл тоннели четырех из пяти веток петербургского метро

фото ЗакС политика Мобильный интернет 4G покрыл тоннели четырех из пяти веток петербургского метро

Петербуржцам стал доступен высокоскоростной мобильный интернет 4G, охвативший все перегоны между станциями четырех веток метрополитена: не покрытой осталась только "оранжевая", соединяющая Купчино и Приморский район. Реализовали проект взаимными усилиями компании МТС и "Билайн", о чем сообщила пресс-служба последней. "Билайн" провел соединение на "красной" и "зеленой" ветках", а МТС обеспечил его на "синей" и "оранжевой".

"В результате обмена доступом к построенным участкам клиенты операторов пользуются сервисами мобильной связи в перегонах метро протяженностью 185 км", – гласит сообщение.

При создании инфраструктуры использовалась техника китайской компании Huawei, которая в дальнейшем позволит перейти на стандарт соединения 5G.

Отметим, что ранее бесперебойная высокоскоростная интернет-связь в петербургской подземке обеспечивалась только на станциях, эскалаторах и переходах.


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