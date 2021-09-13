В Петербурге вдвое снизилось суточное число инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 337 случаев инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 719, а сумели поправиться 12 469 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2022 новых больных, в Петербурге – 805 (на 792 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 758. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 262 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 39 (накануне – 42).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.