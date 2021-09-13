Дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга готовятся к штормовому ветру

Дорожные и садово-парковые предприятия комитета по благоустройству приведены в режим повышенной готовности в преддверии штормового ветра в Петербурге, сообщили в Смольном.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 13 сентября порывы ветра могут достигнуть 20 м/с. Руководителям подведомственных комблагу предприятий поручено быть готовыми быстро убрать последствия непогоды, в том числе — поваленные ветром деревья. Контролировать и координировать работу служб будет ГКУ "Центр комплексного благоустройства".

На уборку улиц Петербурга в понедельник вышли 459 единиц техники и 920 дворников. В парках и садах работают 269 машин и 861 специалист садово-парковых предприятий. Следить за работой уборочной техники можно онлайн на сайте комитета.