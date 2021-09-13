В Петербурге продолжает снижаться число COVID-госпитализаций

Чиновники петербургского правительства опубликовали новую таблицу с основными показателями, касающимися эпидемической динамики в городе.

За последние сутки госпитализировали с симптомами коронавируса и пневмонии 166 человек. Таким образом, показатель снижается третий день подряд. За последние 24 часа выписали 61 человек. В отделениях реанимации остается 401 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 149 граждан. Всего из 5163 коек коронавирусного фонда свободными остаются более 28%.

Бесплатные противоинфекционные лекарства на дому получают 16 630 горожан.

Отметим, что в данных на 13 сентября обращает на себя также внимание резко снизившееся число подтвердившихся за сутки новых случаев коронавируса: 805 вместо 1597, зафиксированных накануне.