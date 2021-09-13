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Новости 17:21

Сады и парки Петербурга временно закрыли из-за непогоды

фото ЗакС политика Сады и парки Петербурга временно закрыли из-за непогоды

Сады, парки и скверы Петербурга временно закрыты из-за ухудшения погоды, сообщили в комитете по благоустройству.

Пока с 14:00 остаются закрыты для посещения Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой. 

Ранее комблаг привел в готовность дорожные и садово-парковые предприятия. Во второй половине дня 13 сентября Петербург накрыл штормовой ветер до 20 м/с с дождем. 

В комитете призвали горожан быть осторожными и внимательными на дорогах. Сообщить об упавших деревьях и подтоплениях на улицах и дорогах можно по телефону дежурной службы: 314-60-13 (круглосуточно).

 


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