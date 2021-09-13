Беглов: 800-летие своего небесного покровителя город отметил достижениями в экономике

Петербургский губернатор Александр Беглов в радиоэфире проанализировал важнейшие события прошедшей недели, заметив, что широко освещавшиеся торжества по случаю 800-летия князя и православного святого Александра Невского удачно совпали по времени с экономическими успехами. К таковым чиновник, например, причисляет открытие завода по производству автомобильных двигателей Hyundai.

"Это почти 16 млрд рублей инвестиций, расчетная мощность - 300 тысяч моторов в год, 500 рабочих мест. Теперь уровень локализации автопрома у Петербурга один из самых высоких в России", - произнес губернатор в авторской программе на "Радио России - Петербург".

Беглов также пообещал, что выделенный на неделе городу правительством инфраструктурный кредит на 24 млрд рублей будет, в частности, потрачен на строительство Шкиперской и Витебской развязок ЗСД, а также на "масштабное обновление электротранспорта". Так, ожидается, что в течение предстоящих двух лет город закупит 170 современных низкопольных трамваев и создаст 15 магистральных скоростных маршрутов.