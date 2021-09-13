Дефицит бюджета Петербурга планируют сократить в 25 раз

Смольный 13 сентября опубликовал проект поправки в бюджет Петербурга на 2021 год, обнаружил ЗАКС.Ру.

Согласно документу, дефицит городской казны планируется сократить с 89,7 млрд до 3,5 млрд рублей, то есть примерно в 25 раз. Прогнозируемый объем доходов увеличивается более чем на 130 млрд: с 651,7 до 782,4 млрд рублей. Расходная часть вырастает с 741,3 до 786 млрд рублей.

В доходной части наиболее значительно - на 56 млрд - увеличивается объем поступлений от налогов на прибыль организаций. На 33,8 млрд - от налогов на доходы физических лиц. Дополнительные 14,9 млрд - общий объем поступлений из других бюджетов Российской Федерации: субсидии, субвенции, дотации и иные.

Из органов исполнительной власти больше всего добавляют на расходы комитету имущественных отношений - 12,4 млрд. Основная часть этой суммы пойдет на приобретение объектов недвижимости в соответствии с адресной инвестиционной программы. Дополнительные 11,9 млрд предусмотрены жилищному комитету. Из них 8,5 млрд - субсидия теплоснабжающим организациям. Комитету по здравоохранению бюджет увеличивают на 9,1 млрд рублей. Почти половину этой суммы - более 4,5 млрд - направят в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медпомощи, в том числе больным COVID-19.

Значительнее всех - более чем на 5 млрд рублей - предлагается сократить расходы комитета по инвестициям.

Проект постановления будет проходить антикоррупционную экспертизу до 26 сентября. После этого его должны будут одобрить сначала в городском правительстве, а затем в новом, седьмой созыв Заксобрания.