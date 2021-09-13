Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о гибели экипажа судна "Восток" в Японском море

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 20 членов экипажа рыболовецкого морозильного судна "Восток" в Японском море, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). По нему обвиняемым проходит житель Сахалинской области: СК сообщал о расследовании дела в отношении замдиректора по безопасности мореплавания в ООО "ДВ-Флот" Андрей Клочков. По версии следствия, судно "Восток" 25 января 2018 года подверглость сильному обледенению во время следования по акватории Японского моря. Следствие полагает, что из-за того, что команда не провела эффективные мероприятия по борьбе со льдом, корабль потерял устойчивость и опрокинулся, все 20 членов экипажа погибли.

Клочкову вменяют то, что он "вопреки требованиям нормативно-правовых актов и должностных обязанностей, не провел инструктаж и подготовку экипажа к действиям в аварийных ситуациях и в борьбе за живучесть судна, не осуществлял постоянный контроль за соблюдением требований безопасности мореплавания и охраны жизни на море".

В Генпрокуратуре отметили, что ООО "ДВ-Флот" выплатило семьям погибших по 1,5 млн рублей, также на имущество Клочкова стоимостью 1,1 млн рублей наложили арест для обеспечения компенсации морального вреда родственникам жертв.