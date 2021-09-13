В центре Петербурга появилась постоянная световая проекция в честь Александра Невского

По случаю 800-летия князя и православного святого Александра Невского на брандмауэре дома 44 по Шпалерной улице в Петербурге создали его световой портрет с памятной надписью. Как сообщают исполнители работ, ГБУ "Ленсвет", включать проекцию будут каждый вечер.

"Адрес выбран не случайно, он наиболее близок к Александро-Невской Лавре. Впервые на Шпалерной, 44 было применено специальное оборудование с широкоугольной оптикой. На небольшом расстоянии удалось получить большое объемное изображение", - рассказал директор учреждения Сергей Мителев.

В рамках торжеств ранее ГБУ художественно подсветило мост Александра Невского и территорию лавры.

Световые изображения на стенах домов старого фонда стали появляться в городе с прошлой осени. В частности, портрет писателя Федора Достоевского стал вечерами загораться на здании музея его памяти в Кузнечном переулке, а портрет изобретателя Федора Пироцкого "включают" на ближайшем к трамвайному парку доме по Московскому проспекту.

фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"