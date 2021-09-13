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В Воронеже начался первый в России процесс по делу о договорном футбольном матче

фото ЗакС политика В Воронеже начался первый в России процесс по делу о договорном футбольном матче

В воронежском суде 13 сентября прошло первое заседание по прецедентному делу - о договорном матче, который по версии следствия, имел место в 2019 году между командами второго футбольного дивизиона "Чайка" и "Черноморец", сообщает газета "Коммерсант". По соответствующей статье 184 УК (ст.3) предусмотрена максимальная санкция в виде пяти лет лишения свободы.

Силовики полагают, что за сумму не менее полумиллиона рублей руководство "Чайки" подкупило главного тренера и шестерых игроков "Черноморца", включая вратаря, заставив их сдать игру. В результате матч закончился победой "Чайки" со счетом 3:1 при частично отсутствовавшей, по версии СК, спортивной борьбе. 

Примечательно, что все фигуранты дела полностью признали вину, кроме вратаря проигравшей команды.


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