УФАС Петербурга обретёт нового главу: им станет экс-министр Новгородской области Игорь Прохоров

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возглавит бывший министр строительства Новгородской области Игорь Прохоров, делится "Фонтанка", ссылаясь на свои источники.

Ожидается, что чиновник займёт кресло руководителя подразделения УФАС уже в среду, 15 сентября.

Предыдущий глава петербургских "антимонопольщиков" Вадим Владимиров ушёл с занимаемого поста в начале текущего года. В должности он трудился с 2013 года.

Прохоров долгое время работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства Великого Новгорода и Валдая. В 2017 году его назначили начальником комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода. В феврале того же года он стал замруководителя города, после чего получил должность регионального министра строительства.