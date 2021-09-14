По транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом запущено рабочее движение

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов побывал на церемонии запуска рабочего движения по транспортной развязке Западного скоростного диаметра с Шуваловским проспектом, отчитывается пресс-служба Смольного.

В ходе мероприятия петербургский глава напомнил о транспортной загруженности Приморского района, который застраивается активнее остальных городских территорий.

"Новая развязки разгрузит дороги района, в том числе улицы Савушкина и Планерную, Парашютную, Приморский проспект", - высказался Беглов.

Благодаря развязке будет улучшено дорожное сообщение с жилыми массивами в Юнтолово и Каменке. В дальнейшем Шуваловский проспект продлят до Приморского шоссе, которое также "подключат" к ЗСД и Парашютной улице.

Беглов выразил благодарность строителям нового отрезка городской дорожной сети.

"Развязку построили менее чем за два года. Работали с опережением графика, завершили проект раньше срока и с хорошим качеством. Это важная часть современной инфраструктуры, которую мы создаем вместе", - уверен губернатор.