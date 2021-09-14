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Театр "Современник" вернул афиши спектакля "Первый хлеб", которым ранее оскорбились "Офицеры России"

фото ЗакС политика Театр "Современник" вернул афиши спектакля "Первый хлеб", которым ранее оскорбились "Офицеры России"

Столичный театр "Современник" возвратил в свой репертуар вынужденный временно простаивать спектакль "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой, на который ранее жаловались в общественном объединении "Офицеры России", пишет Znak.com.

Премьерный показ пьесы прошёл в июле, однако после возмущения "российских офицеров" его афиши сняли: члены организации потребовали проверить спектакль на предмет оскорбления ветеранов.

Новые показы должны состояться 3 и 4 октября.

"Офицеры России" пожаловались на "Первый хлеб" в Генпрокуратуру в конце июля, найдя некоторые его сцены оскорбительными для ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме обсценной лексики в организации узрели в пьесе "неприкрытую пропаганду однополой любви". 

На жалобу отозвался Следственный комитет, инициировавший проверку спектакля. В итоге "Современник" был вынужден откорректировать монолог в исполнении Ахеджаковой, убрав из него нецензурное содержимое.


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