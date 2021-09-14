Театр "Современник" вернул афиши спектакля "Первый хлеб", которым ранее оскорбились "Офицеры России"

Столичный театр "Современник" возвратил в свой репертуар вынужденный временно простаивать спектакль "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой, на который ранее жаловались в общественном объединении "Офицеры России", пишет Znak.com.

Премьерный показ пьесы прошёл в июле, однако после возмущения "российских офицеров" его афиши сняли: члены организации потребовали проверить спектакль на предмет оскорбления ветеранов.

Новые показы должны состояться 3 и 4 октября.

"Офицеры России" пожаловались на "Первый хлеб" в Генпрокуратуру в конце июля, найдя некоторые его сцены оскорбительными для ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме обсценной лексики в организации узрели в пьесе "неприкрытую пропаганду однополой любви".

На жалобу отозвался Следственный комитет, инициировавший проверку спектакля. В итоге "Современник" был вынужден откорректировать монолог в исполнении Ахеджаковой, убрав из него нецензурное содержимое.