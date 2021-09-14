СМИ, НКО и благотворители запустили петицию с требованием отменить закон об иноагентах

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Среди подписавшихся - десятки независимых медиа из разных регионов, правозащитные фонды, экологические организации, благотворители и многие другие.

Авторы петиции отметили, что с начала 2021 года Минюст внес в реестры иноагентов шесть СМИ, 20 журналистов и семь НКО, а за 2013-2020 годы – 221 организацию.

"Мы оцениваем происходящее как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества", - заявлено в петиции.

Авторы считают законодательство об иноагентах противоречащим Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Они напоминают, что внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться.