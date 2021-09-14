Суд в Москве оштрафовал "Насилию.нет" и его руководительницу на 400 тысяч рублей по закону об иноагентах

Перовский суд Москвы оштрафовал центр "Насилию.нет"* и его руководительницу Анну Ривину на 100 тысяч рублей по административным протоколам о нарушении закона об иноагентах, сообщил в телеграм-канале руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Центр оштрафован на 300 тысяч рублей, Ривина — на 100 тысяч. На организацию и руководителя составили протоколы по ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО-иноагента).

Поводом стало то, что на сайте "Утопия" не оказалось маркировки иноагента: по версии Минюста, это проект "Насилию.нет". При этом редакция "Утопии" настаивала, что сейчас это отдельный, независимый от НКО проект, хотя и раньше они готовили материалы для центра.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов