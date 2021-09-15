На охрану ЗакСа в 2022 году готовы выделить 38 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 14 сентября разместило на портале госзакупок извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на обеспечение охраны Мариинского дворца в 2022 году. На круглосуточное наблюдение с 1 января по 31 декабря готовы потратить 38 млн рублей. Прием заявок продлится до начала октября.

Для работы 12 постов охраны потребуется 24 единицы оружия. По средам, когда в Заксобрании заседают депутаты, количество "стволов" увеличат до 26. В особых случаях, например при чрезвычайных ситуациях, охранники должны быть вооружены автоматическим оружием.

К самим охранникам требований не так много: иметь при себе рацию, уметь пользоваться сигнализацией и "тревожной кнопкой", знать, что делать при захвате заложников, а также соблюдать вежливость и тактичность при общении с сотрудниками ЗакСа и его посетителями.

Кроме того, исполнитель должен обеспечить работу двух собственных групп быстрого реагирования. Каждый экипаж формируется из двух сотрудников, обеспеченных боевым оружием и спецсредствами: дубинкой, наручниками, бронежилетом и шлемом. Время приезда группы на сигнал тревоги не должно превышать десяти минут.

Охрана в 2021 году обошлась Заксобранию в 36,4 млн рублей. Сейчас за порядком во дворце следит филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии.

Константин Леньков, фото- Михаил Масленников