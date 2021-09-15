Справедливороссы выступили за отставку главы Центробанка Набиуллиной

Руководство справедливороссов решило, что руководство Центробанка срочно нуждается в кадровых перестановках, поскольку видит в его действиях сознательное ускорение инфляции. Между тем преподносится этот процесс, по мнению лидера партии Сергея Миронова, противоположным образом (как борьба с инфляцией), а используемые методы объясняются благовидными предлогами.

"ЦБ пятый раз подряд поднимает ключевую ставку, из-за чего растет стоимость заемных средств, что в итоге выливается в подорожание товаров и услуг. Именно этот фактор разгоняет инфляцию и ведет к обнищанию населения, а не мифический избыток денежного предложения и прочие далекие от российских реалий либеральные бредни", - приводит слова политика его пресс-служба.

По убеждению Миронова, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина должна взять на себя ответственность за происходящее и оставить свою должность.

Накануне представители "Справедливой России - За правду" открыли сбор подписей за отставку другого высокопоставленного чиновника - министра финансов Антона Силуанова. Возмущение своей работой он вызвал у эсеров прежде всего своим отказом индексировать пенсии работающим пенсионерам, что они восприняли как прямое нарушение Конституции. По оценке Миронова, федеральный бюджет задолжал трудоустроенным пенсионерам уже порядка 1,5 млрд рублей.