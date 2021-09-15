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Новости 11:35

Новая обходящая Петербург магистральная хорда будет платной

фото ЗакС политика Новая обходящая Петербург магистральная хорда будет платной

К 2024 году в Петербурге могут возвести новую объездную дорогу, проезд по которой сделают платным: при этом речь идет не о строительстве КАД-2, а о магистральной хорде, поделился в разговоре с изданием "Прайм" глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Есть Маркизова лужа — Финский залив. Если проводить выше, то это более 40 километров нужно провести залива, и не все территории активно развиваются. Поэтому мы видим, что это будет типа хорды: восточная часть города, где достаточно активно идет жилищное строительство и развитие промышленности", — рассказал о проекте Петушенко.

По мнению главы "Автодора", КАД-2 Петербургу не нужен, город можно разгрузить как раз за счет хорды.

Для строительства новой автодороги могут задействовать средства Фонда национального благосостояния, которые, соответственно, следует вернуть в бюджет.

Руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин оценил стоимость проекта в 250-300 млрд рублей.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по возведению новой кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Северной столицы. Ожидается, что решение будет принято до конца осени.


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