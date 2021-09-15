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Новости 11:59

Роспотребнадзор: Около 95 % всех случаев COVID-19 в РФ приходится на штамм "дельта"

фото ЗакС политика Роспотребнадзор: Около 95 % всех случаев COVID-19 в РФ приходится на штамм "дельта"

Главный санитарный врач России Анна Попова известила о том, что в стране на сегодняшний день доминирует индийский штамм COVID-19.

"Около 95 % всех случаев коронавируса в РФ приходится на штамм "дельта", — приводит слова Поповой РИА "Новости".

Врач в очередной раз подчеркнула, что самым эффективным способом прервать распространение вируса остаётся вакцинация. При этом Попова признала, что коллективный иммунитет в России уже неплохо сформирован, но его по-прежнему недостаточно. Среди взрослых граждан от COVID-19 привились чуть меньше половины.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что новые мутации коронавируса, включая штамм "лямбда", широкого распространения в стране пока не получили.


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