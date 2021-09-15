Кассационный суд оставил без изменения приговор Михаилу Ефремову

Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать приговор артисту Михаилу Ефремову, получившему 7,5 лет колонии по резонансному делу о ДТП со смертельным исходом, передает РИА "Новости". Слушание проводилось в дистанционном режиме. Ефремов отбывает срок в Белгородской области.

Напомним, что авария, из-за которой лишился свободы знаменитый киноактер, произошла прошлым летом: автомобиль, в котором он находился, вылетел на встречную полосу. Через несколько часов после этого в больнице скончался водитель-курьер Сергей Захаров, в которого врезался автомобиль Ефремова. В момент ДТП артист находился в нетрезвом состоянии.

Первоначально фигуранту дела присудили 8 лет колонии. Процесс сопровождался регулярными скандалами с участием адвокатов обеих сторон. Ефремов выплатил членам семьи погибшего водителя несколько миллионов рублей в качестве компенсации.