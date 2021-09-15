Юношу, устроившего школьный "колумбайн" в Казани, этапировали в Петербург

"Казанского стрелка" Ильназа Галявиева привезли из Москвы в Петербург для проведения ряда дополнительных экспертиз по делу, проинформировал ТАСС ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"Галявиева этапировали в Санкт-Петербург, предположительно, для проведения экспертизы. Не могу точно сказать, когда его увезли, но сейчас его в Москве нет", - отчитался член ОНК.

Напомним, что трагедия произошла в школе № 175 Казани 11 мая: местный житель Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с ружьем и начал стрелять по людям. В результате погибли десять человек, еще двадцать попали в больницы. В социальных сетях 19-летний юноша называл себя богом и предупреждал о желании убивать людей. Сам он тоже учился в обозначенной гимназии.

Ружье принадлежало молодому человеку легально, в связи с чем позднее президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. Обновленный закон был не так давно принят: возраст приобретения оружия подняли до 21 года.

"Казанский стрелок" на время следствия заключен под стражу.