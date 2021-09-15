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Песков: Эффективность Путина выше эффективности "Спутника V"

фото ЗакС политика Песков: Эффективность Путина выше эффективности "Спутника V"

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о состоянии своего начальника Владимира Путина после того, как тот объявил об уходе на самоизоляцию. Чиновник, отвечая на наводящие вопросы журналистов, прибег к эффектному сравнению.

"Скажу так: и Путин, и "Спутник-V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника-V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше", - приводит его реплику "Интерфакс".

По словам Пескова, специалисты, занятые здоровьем главы государства, учитывают разные точки зрения, которых придерживаются специалисты. Это касается и ревакцинации. Впрочем, пресс-секретарю Путина неизвестно, совершал ли президент повторную вакцинацию, зато известно, что у него сохранилось большое количество антител к инфекции.

Напомним, что Путин связал свой уход на карантин с тем, что человек в его ближайшем окружении подхватил коронавирус, и рядом с этим человеком он провел целый рабочий день. Характерно, что сотрудник, на которого сослался Путин, заболел, несмотря на совершенную ранее вакцинацию от COVID-19.


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